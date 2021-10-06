Источник рассказал о слежке спецслужб Швейцарии за бизнесменом Клюшиным

Федеральная служба разведки Швейцарии в ходе взаимодействия с иностранными структурами следила за российским предпринимателем Владиславом Клюшиным, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с процессом.

Бизнесмен был арестован 21 марта по запросу США. Его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием сообщников.

<...> разведка Швейцарии активно работала и, более того, сотрудничала с иностранными спецслужбами по персоне Клюшина, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что эти сведения подтверждаются документами из электронной системы PES. Она включает в себя данные о событиях и принятых мерах по обеспечению внутренней и внешней безопасности силами Федеральной службы разведки Швейцарии. Документы с именем российского бизнесмена, по словам источника, хранятся в разделе особо важных и не подлежащих разглашению.

Также собеседник агентства отметил, что данные о Клюшине есть в сопряжённой с PES системе Quattro P. Она применяется для опознавания и отслеживания передвижений ряда категорий прибывающих в страну или выезжающих иностранцев. Список персон, которые подлежат включению в систему, определяет Федеральный совет с учётом существующих угроз.

Федеральная служба разведки не имеет права сообщать, принадлежит ли Владислав Клюшин к какой-либо из категорий граждан, включённых в закрытые списки, но она может сообщить, упоминается ли тот в системе Quattro P. Клюшин там упоминается, но неизвестно, в связи с чем, что может указывать на политический характер данного дела, — сообщил источник.

В конце августа стало известно, что власти Швейцарии решили экстрадировать задержанного россиянина Владислава Клюшина в США. Бизнесмен обжаловал это решение в федеральном суде страны. В экстрадиции в Россию ему было ранее отказано.

Клюшин является учредителем компании «М13», специализирующейся на информационных технологиях в области медиамониторинга. IT-решения этой компании используют в администрации президента России, правительстве, федеральных министерствах и ведомствах, общественных организациях.