Власти Швейцарии экстрадируют россиянина Клюшина в США

Швейцарские власти приняли решение экстрадировать задержанного россиянина Владислава Клюшина в США после отказа экстрадировать его в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Клюшин обжаловал решение в федеральном суде страны. А вот решение об отказе экстрадиции в Россию оспорено быть не может.

Уточнялось, что факт, изложенный в запросе, не подлежит уголовной ответственности в соответствии со швейцарским законодательством. В связи с отсутствием двойной подсудности, которая является важным условием для экстрадиции в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, России и было отказано в экстрадиции.

Клюшин является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Как сообщается на сайте компании, IT-решения «М13» используют администрация президента России, правительство, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации.

Клюшин 21 марта был арестован в Швейцарии по запросу США по обвинению в финансовых махинациях. Его обвинили в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников.