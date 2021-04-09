Источник подтвердил наличие американских биолабораторий на Украине

https://static.news.ru/photo/18b40b6c-9a02-11eb-a375-96000091f725_660.jpg Фото: Markus Heine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские биологические лаборатории двойного назначения действительно существуют. Причём не только на Украине, но и в других странах, сообщил неназванный информированный источник РИА Новости. Информагентство не уточнило, к какой сфере деятельности относится информатор.

По его словам, биолаборатории США, курируемые военными, вызывают у российской стороны беспокойство.

Такие лаборатории действительно существуют и у нас тоже вызывают озабоченность. И не только на Украине, но и в Грузии, — цитирует агентство собеседника.

Весной 2020 года украинские СМИ со ссылкой на Минздрав сообщили, что США построили на Украине несколько лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции, предназначенные для предотвращения создания биологического оружия. Однако характер проводимых там исследований вызвал вопросы у критически настроенных политиков.

Летом того же года председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что оппозиции удалось добиться уголовного расследования деятельности американских биолабораторий в стране. Однако в дальнейшем это к сколько-нибудь значимым результатам не привело.

Разные источники утверждали, что на Украине действует от восьми до шестнадцати секретных лабораторий американских военных. После того как уже в 2021 году китайский МИД призвал США внести ясность о деятельности биологических лабораторий для «непрозрачных и опасных» исследований, в МИД Украины заявили, что любые сообщения об их существовании не соответствуют действительности.

Россия неоднократно выражала тревогу по этому поводу. В 2019 году секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что по всему миру США ввели в эксплуатацию более 200 биолабораторий, часть из которых сосредоточена в сопредельных с Россией странах.

Несколько дней назад, как писал NEWS.ru, Патрушев заявил, что у российской стороны есть веские основания полагать о разработке Соединёнными Штатами биологического оружия в биологических лабораториях, которые расположены неподалёку от российских и китайских границ. Он обратил внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов.