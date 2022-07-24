«Использованный материал»: экс-разведчик о Зеленском Экс-офицер израильской разведки Кедми: Запад может принести Зеленского в жертву ради обвинения Путина

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский является использованным материалом. Запад хочет принести его в сакральную жертву, ликвидировав и обвинив в этом Путина. Зеленскому стоит с опаской относиться к собственному окружению, заявил в интервью «Соловьев Live» бывший офицер разведки Израиля Яков Кедми.

Поскольку он (Зеленский. — NEWS.ru) уже использованный материал и дальнейшее его использование не приносит дивидендов, а только все больше и больше проблем, самое лучшее — он в качестве сакральной жертвы. То есть ликвидировать его, — сказал экс-разведчик.

Он добавил, что опасность для Зеленского может исходить от окружения, которое и «поставило» его на пост главы государства.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива высказал предположение, что Вашингтон решил «слить» Зеленского. По его словам, если американские СМИ начали нарочито беспокоиться за судьбу украинского лидера, значит решение уже принято и его политическая карьера предрешена.