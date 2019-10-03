https://static.news.ru/photo/d56be09c-e67e-11e9-b4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испанское правительство подготовило план для борьбы с экономическими последствиями банкротства британского туроператора Thomas Cook. 13 принимаемых мер, которые обойдутся стране в €300 млн, будут стимулировать авиасообщение на фоне сократившихся рейсов.

Как сообщает El Pais, испанских туристов, в частности, освободят от дополнительных сборов в зимний сезон, а с 1 января на 12% будут снижены тарифы на авиабилеты. Порядка €200 млн кредитных средств выделят для решения проблем ликвидности компаний и индивидуальных предпринимателей. Также планируется отсрочить уплату взносов и некоторых налогов для компаний, которые помогают с вывозом пострадавших от банкротства Thomas Cook граждан. А туристический спрос на Канарских и Балеарских островах намерены восстанавливать с помощью глобальных рекламных кампаний.

Как писал News.ru, наибольший ущерб от ликвидации британского туроператора Thomas Cook понесёт Испания. Помимо этой страны, пострадает туристическая отрасль Кипра, Греции, Турции, Болгарии, Туниса, Египта и Мексики. Испания не получит до конца года около 400 тысяч туристов. С января по август 2020 года там недосчитаются ещё 830 тысяч человек.

Объём туристов от Thomas Cook на Канарских островах (Испания), на Кипре, в Турции и ряде других стран составлял порядка 6%, это сотни тысяч человек ежегодно.