Испанское правительство подготовило план для борьбы с экономическими последствиями банкротства британского туроператора Thomas Cook. 13 принимаемых мер, которые обойдутся стране в €300 млн, будут стимулировать авиасообщение на фоне сократившихся рейсов.
Как
Как писал News.ru, наибольший ущерб от ликвидации британского туроператора Thomas Cook понесёт Испания. Помимо этой страны, пострадает туристическая отрасль Кипра, Греции, Турции, Болгарии, Туниса, Египта и Мексики. Испания не получит до конца года около 400 тысяч туристов. С января по август 2020 года там недосчитаются ещё 830 тысяч человек.
Объём туристов от Thomas Cook на Канарских островах (Испания), на Кипре, в Турции и ряде других стран составлял порядка 6%, это сотни тысяч человек ежегодно.
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