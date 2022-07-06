Первая из стран НАТО одобрила принятие Финляндии и Швеции в Альянс Исландия первой из стран НАТО одобрила принятие Финляндии и Швеции в Альянс

Фото: nato/flickr.com

Исландия первой из стран НАТО ратифицировала членство Финляндии и Швеции в Альянсе, в июне исландский парламент заранее дал свое согласие, сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle. 6 июля президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон подписал документы о ратификации, и они были направлены в Госдепартамент США.

Ожидается, что решение о ратификации протоколов Североатлантического договора о присоединении Финляндии и Швеции примет 6 июля и парламент Эстонии.

4 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении государств в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Финляндия и Швеция станут членами Альянса после ратификации документов всеми государствами НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции «сигналом» российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в НАТО для новых стран останется открыта, что противоречит целям главы РФ, который предложил соглашение о европейской безопасности. Теперь, по словам Столтенберга, Россия лишь «получит больше НАТО» возле своих границ.