Ишь, холера: стоит ли россиянам опасаться новой эпидемии NEWS.ru выяснял, насколько реальна холерная угроза и откуда возможен «импорт» опасной инфекции в РФ

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Накануне майских праздников из уст российских чиновников прозвучало пугающее слово «холера»: глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики этой инфекционной болезни, чтобы «предотвратить ее завоз в российские регионы». NEWS.ru решил выяснить, из каких стран в РФ могут «импортировать» холеру. Однако, в Роспотребнадзоре на вопрос NEWS.ru уточнили: о конкретной угрозе речи пока не идет.

Импортная болезнь

Откуда именно санитарные власти РФ ждут возможный завоз холеры, официально не сообщается. Однако в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, перечислены конкретные регионы, где к 1 июня нужно обеспечить повышенные противоэпидемические меры (от контроля водопроводов и канализаций до ревизии запасов антибиотиков и коек в инфекционных больницах).

Это Ростовская, Воронежская, Белгородская, Брянская и Курская области, а также Краснодарский край и Крым. То есть речь идет о территориях, приграничных с Украиной. Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин (чиновника цитирует РИА Новости) прямо объявил: всех беженцев с Украины, если у них будут наблюдаться симптомы кишечной инфекции, непременно обследуют на холеру. Пока, правда, таких случаев не было.

Чашка Петри, полная розовых и красных микробактерий shutterstock.com

NEWS.ru обратился за комментарием непосредственно в Роспотребнадзор. Там официально не подтвердили, что именно Украина рассматривается как зона риска. Зато в ведомстве фактически признали, что никаких поводов для паники нет, а постановление принято «в связи с тем, что на современном этапе холера продолжает оставаться одной из актуальных, социально значимых и имеющих международное значение опасных инфекционных болезней».

Даже единичные случаи и вспышки холеры в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года (один из базовых документов ВОЗ. — NEWS.ru) рассматриваются как чрезвычайная ситуация, — пояснили NEWS.ru в Роспотребнадзоре. — При мониторинге холеры на глобальном уровне установлено, что за последние 10 лет в мире зарегистрировано более 4,5 млн заболевших в 97 странах. При этом эксперты ВОЗ признают: эпидемиологический учет холеры в мире искажается из-за отсутствия полной отчетности из стран Азии с высоким уровнем заболеваемости.



Как отметили в Роспотребнадзоре, все последние годы в Европейском регионе регистрируются исключительно завозные случаи холеры.

За последние 10 лет сообщалось о случаях завоза инфекционной болезни на территорию Великобритании, Франции, Финляндии, Испании, Дании, Нидерландов, Германии, Швеции, Украины, Италии, Норвегии, Швейцарии, Чехии, России и Казахстана, — пояснили NEWS.ru в ведомстве. — Принятое Роспотребнадзором постановление направлено, прежде всего, на предотвращение завоза этой инфекции, а также на купирование возможности ее распространения.



Статистика непосредственно по России до сих пор не внушала опасений: «В РФ эпидемические проявления по холере (2008–2017 годы) характеризовались заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкортостан (2008 год) и в Москву (2010, 2012, 2014 годы), без последующего распространения возбудителя инфекции. В 2019−2022 годах о случаях завоза холеры не сообщалось».



Холерный вибрион как оружие?

На Украине в плане холеры тоже все спокойно. По мнению ученых, с которыми пообщалась корреспондент NEWS.ru, даже тяжелейшие условия боевых действий и связанные с ними тяготы местных жителей и беженцев все равно не создают прямой угрозы для вспышки заболевания. Это, в частности, подтвердила микробиолог, доктор медицинских наук, профессор в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, согласившаяся пообщаться анонимно.

Лаборатория shutterstock.com



На Украине нет так называемого эндемического очага, который постоянно тлеет, как, например, в Индии в районе реки Ганг. Вот если бы какой-то конфликт произошел в Индии, то заболевание имело бы шансы поползти дальше. Но для этого, повторюсь, изначально нужен эндемический очажок. Если бы где-то на Украине было в этом плане неблагополучно, мы бы точно знали. По нынешним временам такая информация не может не появиться в СМИ. Это в советское время вспышки заболевания пытались скрывать, как в 1970 году в Нижнем Поволжье и Прикаспии, — поделилась с NEWS.ru микробиолог из центра Гамалеи.

«Закрыт Кавказ, горит „Аэрофлот“, и в Астрахани лихо жгут арбузы», — пел Высоцкий в песне «Холера», посвященной тем событиям. Ситуация в Астраханской области, которая приняла на себя главный удар эпидемии (пришедшей до нас, предположительно, по Каспию с севера Ирана), развивалась так стремительно, что в регион срочно выехал главный санитарный врач СССР. Только в одной Астраханской области с июля по октябрь 1970 года выявили, по некоторым оценкам, более двух тысяч зараженных, из них 35 умерли.

В том году там особенно уродились бахчевые и помидоры, и баржи c продуктами распространяли заразу вверх по течению Волги, сбрасывая канализационные стоки прямо в реку. Суда принялись блокировать. Москвичка Елена Константиновна, жившая на Речном вокзале, вспоминала в беседе с NEWS.ru, как одну такую баржу, чудом обошедшую все санитарные кордоны, сожгли посреди канала имени Москвы. Судно впечатляюще горело на глазах у москвичей и гостей столицы, а весь экипаж, разумеется, отправили на карантин.

На карантин тогда же закрывали Одессу и Крым, включая Керчь, — для этого власти задействовали в общей сложности почти 15 тысяч военных. В Керчи на изоляции оказались 130 тысяч местных жителей и 30 тысяч отдыхающих. Под обсерваторы использовали вагоны поездов и суда, включая теплоходы «Тарас Шевченко» и «Шота Руставели». Тем, кто застрял на юге России не по своей воле, указом Совмина СССР даже продлили командировки и отпуска с сохранением зарплаты. Меры сработали: и в Одессе, и в Керчи в итоге оказалось не более полутора сотен заболевших.

Теплоход «Тарас Шевченко» Павленко Илья/Фотохроника ТАСС

В принципе карантин — та мера, которая и сегодня была бы адекватна при борьбе с холерой, говорят эксперты. Причем ковидный локдаун показался бы народу цветочками. Однако, по словам профессора центра Гамалеи, локализация людей — не главное в такой ситуации. Главное — своевременно пресечь водный путь передачи инфекции, для этого применяется очистка воды. Кроме того, холера прекрасно лечится антибиотиками, а в экстренных ситуациях жителей районов, где выявлена вспышка, прививают холерной вакциной. В России ее запасов достаточно.

Собеседница NEWS.ru признает: вспышка холеры, если ею не заниматься, мгновенно перерастает в эпидемию. Грань между ними очень тонкая. И хотя вероятность катастрофического сценария сегодня очень мала, в теории занос холеры может произойти в любое место и в любое время.

Допустим, на учреждении, которое работает с холерой, происходит авария, и холерный вибрион попадает в воду. Кстати, в России все так называемые противочумные институты, которые занимаются опасными болезнями, находятся не в столице и изолированы. Как вы думаете, почему? Да чтобы исключить возможные диверсии. Но спекуляции о том, что холерный вибрион из лаборатории какой-либо страны может быть использован в качестве оружия, я считаю полной ерундой. Диверсанту очень невыгодно распространять холеру, — объясняет профессор. — Микробу безразлично, кто его выпустил, он начинает тут же захватывать все области, и волей-неволей диверсант вынужден будет применять противохолерные меры против самого себя. А это очень дорогое удовольствие. Поэтому холера едва может быть бактериологическим оружием.

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Не быть холериком

Не разводить конспирологию советует и эпидемиолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Института общественного здоровья и управления здравоохранением Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Игорь Гундаров.



Намного опаснее сейчас прилет марсиан. Герберт Уэльс захватывающий роман «Война миров» об этом написал. А еще астероид быстрее упадет на Землю, чем в Россию придет холера, — иронично заметил Игорь Гунадров в беседе с NEWS.ru. — Все эти шумные вбросы делаются для того, чтобы отвлечь внимание людей от реальных проблем.

Что касается биологических лабораторий, то, по словам Игоря Гундарова, они есть в любой солидной стране. «Но когда я слышу о том, будто где-то выращивают специальных птиц, которые будут заражать славян и воздействовать на русский генетический код, то смеюсь в голос. Вообще же выявить можно все что угодно, включая ту же холеру. Определенный уровень осеменения человечества энным агентом всегда существует, это нормально. Риски есть всегда, а вот величина риска — крайне мала», — успокаивает эпидемиолог.

Как шутил в той же песне Высоцкий, «холерой могут заболеть холерики — несдержанные люди». При этом на протяжении веков у российского человека, который по природе вполне себе холерик, формировалось стойкое недоверие к любым противоэпидемическим мерам.

В Петербурге на Исаакиевской площади стоит памятник Николаю I, его постамент украшают барельефы, один из которых посвящен усмирению императором печально известного холерного бунта 1831 года. Тогда разъяренная толпа ворвалась в холерную больницу на Сенной и принялась выкидывать из окон лекарей-иноземцев, которые якобы травят русский народ сомнительными зельями. Николай I экстренно прибыл на площадь и осушил склянку с профилактическим лекарством на глазах у поданных, призвав их покаяться. Правда, личный пример самодержца оказался, видимо, не очень убедительным, поскольку на следующий год в Российской империи ввели смертную казнь за несоблюдение карантина (который, как мы помним из уроков литературы, приходилось соблюдать даже Пушкину, конвертировавшему самоизоляцию в Болдинскую осень).

Памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади Санкт- Петербурга Vladimir Sidoropolev/imagebroker.com/Global Look Press

И в конце XIX века холера оставалась настоящим бичом России.

В Петербурге в 1890-е разразилась очередная эпидемия. Люди брали воду для питья из отстойных участков Невы, которые оказались заражены. Холера — болезнь грязной воды и немытых рук. Так что сегодня актуален тот же совет, что и двести лет назад: соблюдайте элементарную гигиену, — призывает микробиолог из центра Гамалеи.

По ее словам, сегодня перед медицинским сообществом стоит множество вызовов посерьезнее холеры. К примеру, признанная ВОЗ вспышка кори. По планам Всемирной организации здравоохранения, человечество должно было победить эту болезнь к 2010 году.

«Все предпосылки для этого есть, создана прекрасная коревая вакцина. Ведь уничтожили в свое время оспу, привив от нее одномоментно весь мир. Сейчас от оспы уже нет прививок, потому что вирусу стало негде жить, и он прекратил существовать — исчез с лица земли. С корью так не получается. Остается горючий материал — непривитые люди. Почему так происходит — трудно сказать. С одной стороны, система здравоохранения не справилась. С другой, во всем мире, включая Россию, сильно течение „антиваксеров“. Поэтому победить корь пока не удается», — заключает микробиолог.