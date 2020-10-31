Иран ждёт ответа от Баку, Еревана, Москвы и Анкары на проект по Карабаху

https://static.news.ru/photo/15ff3116-1c2c-11eb-8fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Тегеран ожидает ответа от Азербайджана, Армении, Москвы и Турции по предложенному проекту урегулирования вопроса Нагорного Карабаха.

Мы ожидаем от азербайджанских и армянских властей, а также от российских и турецких друзей их точки зрения на этот план, — заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В проекте прописано установление временного перемирия в регионе, а также движение в сторону урегулирования конфликта, сообщает ТАСС.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи провёл переговоры с представителями Азербайджана, Армении, Турции и России на тему ситуации в Нагорном Карабахе.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Баку. Он написал в Twitter, что Анкара вновь подтверждает решительную поддержку Азербайджану из-за ситуации в зоне конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.