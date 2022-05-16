Иран захотел закупать у России больше зерна Иранский посол Джалали рассказал об увеличении закупок российского зерна

Пшеница / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран хочет увеличить поставки зерна из России, заявил посол страны в Москве Казем Джалали, пишет РИА Новости. В интервью агентству дипломат уточнил, что Иран готов закупать более 20 млн тонн зерновых и масличных культур каждый год. Джалали отметил, что за последнее время Иранская сторона импортировала более 7 млн тонн зерна, заняв первую строчку в списке импортёров данной продукции из России.

В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 млн тонн зерна и масличных культур, — заявил дипломат.

Ранее журналисты Der Spiegel выяснили, что остановка поставок зерновых культур из России и Украины может спровоцировать массовый голод в африканских и ближневосточных странах. В издании уточнили, что доля РФ и Украины составляет около 30% мирового экспорта пшеницы, на кукурузу приходится 15%. При этом две трети поставок подсолнечного масла мире идут с Украины.

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля заявил, что России в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия придётся рачительно относиться к поставкам за рубеж. Глава государства подчеркнул, что нужно внимательнее отслеживать отправку продуктов и товаров в страны, которые враждебно относятся к Москве.