Иран рассматривает возможность покупки вакцины «ЭпиВакКорона»

https://static.news.ru/photo/73773e84-60b9-11eb-86ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Ирана прорабатывают возможность приобретения российской вакцины «ЭпиВакКорона», заявил глава отдела по связям с общественностью иранского Минздрава Киануш Джаханпур.

Наши коллеги изучают три вакцины — «Спутник V», вакцину компании AstraZeneca, которая будет производиться на российском заводе, а также ещё одна вакцина под названием «ЭпиВакКорона», — отметил Джаханпур, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что власти страны дополнительно изучают две вакцины из Индии и ряд вакцин из КНР. «Стена недоверия» между Ираном и США с Великобританией стала причиной запрета на импорт напрямую из этих стран вакцин против COVID-19.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что в Чехии в связи со снижением поставок западных вакцин против COVID-19 серьёзно обсуждается возможность закупки российского препарата «Спутник V», заявил советник премьера по здравоохранению Роман Примула.