Иран примет участие в переговорах в московском формате по Афганистану

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Иран примет участие в переговорах в рамках московского формата по Афганистану. Консультации запланированы на 20 октября. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, слова которого приводит ТАСС.

Что касается заседания в Москве, то там будет присутствовать наш представитель, — сказал он.

Хатибзаде также добавил, что встреча стран — соседей Афганистана пройдёт на уровне министров иностранных дел 27 октября в Тегеране.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) примут участие в заседании московского формата по Афганистану. Талибы планируют провести переговоры с представителями разных стран по вопросам, представляющим взаимный интерес.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.