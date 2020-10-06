Иран побил рекорд по числу заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f6a769da-07c4-11eb-8bd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

В Иране за сутки коронавирусной инфекцией заразились 4 151 человек, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом 6 октября сообщила глава департамента по связям с общественностью Минздрава исламской республики Сима Садат Лари.

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 4 151. Общее количество заразившихся достигло 479 825, — приводит её слова иранское агентство ISNA.

Предыдущий максимальный показатель суточного прироста заражения был зафиксирован 5 октября — 3 902.

Представитель Минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа в Иране умерли 227 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 27 419.

Ранее стало известно, что власти Тегерана вводят на неделю ряд ограничений в связи с третьей волной коронавируса. С 3 по 9 октября в столице Ирана не будут работать университеты, школы, мечети, кинотеатры, театры, музеи, парикмахерские, спортивные клубы, рестораны, кафе и бассейны. На фоне третьей волны распространения коронавируса, которую власти объявили 19 сентября, начнут также штрафовать людей за нарушение масочного режима.

В мире за время пандемии коронавирусом заболели свыше 35,6 млн человек. Выздоровели более 26,7 млн, скончались свыше 1 млн. 6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн), писал NEWS.ru.