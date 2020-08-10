Иран отказался выплачивать Украине компенсацию за сбитый Boeing 737

https://static.news.ru/photo/14eb34ca-db39-11ea-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Компенсацию за сбитый под Тегераном украинский самолёт Boeing 737 должны выплачивать европейские страховые компании. Об этом заявил руководитель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.

По его словам, Иран не должен платить авиакомпании «Международные авиалинии Украины», так как лайнер был застрахован украинскими и европейскими страховыми компаниями, передаёт Reuters.

Уточняется, что заявления Сулеймани относятся к компенсации за самолёт и не касаются возможных компенсационных выплат семьям погибших в авиакатастрофе.

Boeing 737 Международных авиалиний Украины потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после вылета из Тегерана. Генштаб вооружённых сил Ирана заявил, что воздушное судно было сбито расчётом ПВО по ошибке. Погибли 176 человек, среди которых — граждане Швеции, Великобритании, Афганистана, Германии, Ирана и Украины.

Иран предложил семьям граждан Украины, погибших при крушении Boeing 737 под Тегераном, компенсации в размере $80 тысяч. Украинский президент Владимир Зеленский посчитал эту сумму недостаточной, писал NEWS.ru.