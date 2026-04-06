Иран раскрыл авантюру США со спасением пилота

Иран считает, что операция США по спасению своих пилотов могла быть прикрытием для попытки выкрасть обогащенный уран Исламской Республики, заявил представитель МИД страны Исмаил Багаи. По словам дипломата, которые передает канал SNN, нельзя игнорировать версию о том, что это был обманный маневр.

То, что это мог быть обманный маневр для того, чтобы выкрасть обогащенный уран, нельзя игнорировать. Одно совершенно ясно — результатом этой операции было не что иное, как «второй Табас», — сказал Багаи.

Известно, что «Табасом» в Иране называют провальную операцию американских спецподразделений «Орлиный коготь» (Eagle Claw). Вашингтон провел ее 24 апреля 1980 года с целью спасения заложников из посольства США в Тегеране.

В ходе той операции один вертолет рухнул в воду сразу после взлета, а другой сбился с пути из-за пыльной бури и вернулся назад. При дозаправке на земле один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, что привело к уничтожению обеих машин и гибели восьми членов экипажа. Оставшиеся вертолеты были брошены в пустыне и захвачены иранской армией, а операция завершилась полным провалом.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что ВВС Соединенных Штатов несут серьезные потери в Иране из-за применения авиабомб. Так он прокомментировал сообщение, что в ходе конфликта с Тегераном Вашингтон потерял семь пилотируемых самолетов.