https://static.news.ru/photo/7a7cb61c-cef4-11e9-abc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Тегеран не примет от Европейского союза кредит в размере $15 млрд, предложенный для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Подробности и источник этой информации не уточняются.

Иран отказывается от предложенных Евросоюзом в качестве кредита $15 млрд, — сказано в сообщении телеканала Press TV, размещённом в Twitter .

Ранее News.ru писал, что иранские чиновники заявили о способности государства начать получать обогащённый до 20% уран. По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана, для этого нужно лишь желание политиков.