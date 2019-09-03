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Михаил Щипанов
Тегеран не примет от Европейского союза кредит в размере $15 млрд, предложенный для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.
Подробности и источник этой информации не уточняются.
Иран отказывается от предложенных Евросоюзом в качестве кредита $15 млрд, — сказано в сообщении телеканала Press TV, размещённом в Twitter.
Иран отказывается от предложенных Евросоюзом в качестве кредита $15 млрд, — сказано в сообщении телеканала Press TV, размещённом в Twitter.
Press TV: #Iran rejects EU’s $15bn offer as loan #BreakingNews #IranDeal #Europe #JCPOA pic.twitter.com/LJYT0uGEXG— Press TV (@PressTV) September 4, 2019
Press TV: #Iran rejects EU’s $15bn offer as loan #BreakingNews #IranDeal #Europe #JCPOA pic.twitter.com/LJYT0uGEXG
Ранее News.ru писал, что иранские чиновники заявили о способности государства начать получать обогащённый до 20% уран. По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана, для этого нужно лишь желание политиков.
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Иран не примет от ЕС кредит на $15 млрд для спасения ядерной сделки