https://static.news.ru/photo/dfa83b92-e353-11e9-bd1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amr Nabil/AP/TASS

Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии обороной законного правительства Йемена. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

То, что йеменцы сделали, Иран считает оборонительными действиями законного правительства Йемена, — сказал он в ходе брифинга.

Мусави также добавил, что Иран выступает в поддержку своих единоверцев-хуситов, которые также являются шиитами, и выступает против действий коалиции во главе с Саудовской Аравией, указывая на «преступления» коалиции в Йемене.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии подверглись нападению нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после этого. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве. Лидер Соединённых Штатов также признался, что готов к войне с Ираном.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб также не верит, что саудовские НПЗ атаковали йеменские хуситы. Эту версию он назвал невообразимой и недостоверной, писал News.ru.