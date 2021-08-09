Ирак вернёт своих граждан из Белоруссии

Самолёты иракских авиалиний в ближайшее время перевезут из Минска своих беженцев. Об этом сообщает официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что дипломатическое ведомство Ирака наладило взаимодействие с белорусскими властями для репатриации своих граждан.

Наша дипломатическая команда, находящаяся в Минске, продолжает выдавать транзитные паспорта тем, кто потерял документы и хочет вернуться домой, — заявил Ахмед ас-Саххаф.

По его словам, власти Ирака наладили полноценную связь с белорусской стороной с целью ознакомления с ситуацией на границе и координации эвакуации всех, кто хочет вернуться обратно в страну.

Ранее сообщалось, что руководство Эстонии не исключило закрытия границы с Белоруссией. Данное решение продиктовано ростом миграционного кризиса и всё более частыми случаями нарушения границы. Эстонскими пограничниками уже принят ряд мер, среди которых усиление патрулей, оснащение пограничной полосы новыми средствами наблюдения и укрепление постов.