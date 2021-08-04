Эстония не исключила закрытия границы из-за мигрантов

Власти Эстонии для предотвращения миграционного кризиса разработали ряд мероприятий по закрытию участков границы. Об этом сообщает МВД страны.

Силовики разработали три плана действий, которые будут применены в зависимости от ситуации на границе. Министр внутренних дел Кристиан Яан допустил полное закрытие границы.

Департамент полиции и погранохраны совместно с несколькими партнёрами долго разрабатывал план по разрешению чрезвычайной ситуации на тот случай, если в эстонское государство через внешнюю границу начнут массово и нелегально проникать люди, — заявил глава ведомства.

Ранее, руководство Эстонии усилило пограничный контроль из-за наплыва мигрантов. Особые меры применены на участке границы с Латвией и Россией. Власти страны не считают возможным повторение ситуации на белорусско-латвийской границе, однако они приняли меры по усилению приграничных постов и систем наблюдения. Заместитель главы эстонского полицейского департамента отметил, что идет строительство новой пограничной инфраструктуры. Главной целью данных мероприятий чиновник называет максимальное усложнение возможности нелегалу пересечь границу Эстонии.