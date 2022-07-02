Судно с 30 членами экипажа разломилось пополам в Южно-Китайском море

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В Южно-Китайском море потерпело крушение инженерное судно. Попав в эпицентр тайфуна «Чаба», оно разломилось на две части. Из 30 членов экипажа спасены только трое, сообщает Центральное телевидение Китая.

Крушение произошло утром 2 июля приблизительно в 300 километрах к юго-западу от Гонконга. Моряки успели покинуть судно, в настоящее время ведутся их поиски с использованием авиации. С материковой части Китая в район бедствия направлено спасательное судно.

Пока найдены и спасены только трое членов экипажа, судьба ещё 27 человек неизвестна. Операция по их поиску затрудняется погодными условиями.

Ранее сообщалось о крушении грузового судна у побережья Мадагаскара – в результате отказа двигателя оно налетело на риф. На борту находились 130 человек, хотя судно не имело лицензии на перевозку пассажиров. После крушения были спасены 45 человек. По меньшей мере 17 погибли и еще 60 пропали без вести.