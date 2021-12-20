Минимум 17 человек погибли при крушении судна у берегов Мадагаскара

Как минимум 17 человек погибли и ещё 60 пропали без вести при крушении грузового судна у побережья Мадагаскара 20 декабря, сообщило Agence France-Presse (AFP). Спасателям пока удалось спасти 45 человек, но поисково-спасательная операция продолжается. Потерпевшее бедствие судно было сделано из дерева и не имело лицензии для перевозки пассажиров. Сообщается, что у корабля отказал двигатель и он врезался в риф.

На борту корабля находились 130 пассажиров, 45 из них спасены. Поисковая операция продолжается, — сообщил генеральный директор местного управления морских и речных портов (APMF) Жан Эдмон Рандрианантенайна.

К месту происшествия направлена ​​группа жандармов, сил ВМС и местных добровольцев. На Мадагаскаре после ЧП началось расследование.

Утром 15 декабря кораблекрушение произошло у берегов Малайзии. Местные власти сообщили, что судно незаконно вошло в территориальные воды Малайзии и перевернулось. Говорилось о 18 погибших, в то время как 29 человек числились пропавшими без вести. По предварительным данным, на корабле находились мигранты.