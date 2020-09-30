Судьба Карабаха: интервью с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым

Пятница — повод, чтобы расслабиться после тяжёлой рабочей недели и, конечно, подвести её итоги. А неделя была весьма богатой на громкие события. Навальный вернулся в Instagram после отравления, Евросоюз готовит новые санкции против России, Лукашенко ограждается от соседей, а Путин с Трампом получили Шнобелевскую премию. И всё это за пять дней. Главные новости к этой пятнице — в материале NEWS.ru.