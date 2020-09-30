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Судьба Карабаха: интервью с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым

16:55, 30 сентября 2020 28
Фото: edu.gov.az

Уже более 30 лет длится вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. 27 сентября он вновь обострился, на этот раз с применением тяжёлого вооружения и частичной мобилизацией с обеих сторон.

NEWS.ru пообщался с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым и выяснил, как произошло возобновление огня, есть ли возможности для мирного урегулирования конфликта и как относятся жители Азербайджана к введению временных ограничений из-за сложившейся ситуации. 

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