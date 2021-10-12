Instagram начнёт информировать пользователей о сбоях

Социальная сеть Instagram будет сообщать американским пользователям о технических сбоях в работе прямо в приложении, информировали в пресс-службе компании. Отмечается, что после нескольких лет тестирования будет принято решение, распространять ли функцию на более широкую аудиторию.

Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте активности, когда у нас случаются сбой или технические неполадки, а также когда они устранены, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уведомления будут рассылаться в случае масштабных проблем в работе соцсети, которые заметны для большого числа пользователей. Проверка новой функции займёт несколько месяцев.

Также в компании рассказали о намерении ввести предупреждения о нарушении имеющихся правил Instagram после публикации контента. Для этого будет создана новая вкладка «статус аккаунта».

Ранее Instagram заявил об отказе от сервиса IGTV, который позволял публиковать длинные видео. При этом соцсеть увеличила до часа длительность роликов, загружаемых в основную ленту. Ранее она составляла менее минуты. Теперь раздел IGTV переименуют в Instagram TV. Он будет предназначен в первую очередь для пользователей, которые заходят в Instagram для просмотра видео.