Иностранцы восхитились советским плакатом об «американской свободе»

https://static.news.ru/photo/7e7aeffc-bd1f-11eb-b73e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи портала Reddit восхищённо отреагировали на советский плакат об «американской свободе», посвящённый борьбе за права чернокожего население США. Автор поста с политической карикатурой (надпись на плакате гласит: «Свобода в Америке негру знакома. Вот она — хижина дяди Тома») уже набрал не только множество одобрительных комментариев, но и более 37 тысяч лайков.

На картинке изображён чернокожий мужчина, его руки отведены за спину и закованы в наручники. Он в красно-белую одежду в полоску, его взгляд направлен на звёздное небо в окне. Эти две детали отсылают к фрагментам американского национального флага. Один из пользователей Сети из Хорватии заявил, что подобные пропагандистские плакаты являются потерянной формой искусства, примеры которой раньше умело били по болевым точкам. Другой комментатор рассудил, что на советской картинке отлично передан правдивый образ. Ещё один восхитился тем, как умно и проникновенно был создан плакат.

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Однако не все оценили пост столь восторженно. Некоторые обвинили авторов в лицемерии, учитывая советское происхождение материала.

Удивительно, что в СССР выпускали такие плакаты, несмотря на то, что они делали с собственными меньшинствами и политическими диссидентами, — написал alexmikli из Исландии.

«Хижина дяди Тома» — роман Гарриет Бичер-Стоу, вышедший в 1852 году и направленный против рабовладения в США. Произведение вызвало широкий резонанс, после публикации писательница получала множество писем с угрозами от сторонников рабства.

Ранее эстонское издание Postimees выпустило материал, посвящённый предпочтениям россиян в выборе одежды, которые кажутся странными европейцам. Автор выбрал пять предметов гардероба, характеризующих особенности стиля жителей РФ.

В статье утверждается, что россияне слишком любят одежду с логотипами брендов. Европейцев удивляет, что жители России нисколько не стесняются названий известных фирм, написанных крупными буквами на видных местах. Более того, за такую одежду граждане РФ готовы переплачивать, утверждает автор.