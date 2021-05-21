В Эстонии назвали удивляющие европейцев предметы гардероба россиян

Эстонское издание Postimees выпустило материал, посвящённый предпочтениям россиян в выборе одежды, которые кажутся странными европейцам. Автор выбрал пять предметов гардероба, характеризующих особенности стиля жителей РФ.
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Второе место в топ-5 шокирующих элементов гардероба заняли чересчур откровенные и короткие платья, которые к тому же часто украшены вычурными стразами, узорами и пайетками. Такие наряды кажутся излишне «многослойными», говорится в материале.
На третьей позиции оказались шубы. Иностранцы считают, что эту зимнюю одежду легко заменить более скромными внешне, но такими же тёплыми пуховиками.
Четвёртый предмет гардероба, вызывающий недоумение у жителей стран Европы, — мини-бикини. Они заставляют европейцев думать, что российские женщины любят, когда они раздеты по максимуму.
Замкнули список домашние халаты. В Европе предпочтение отдаётся одежде, в которой можно сразу выйти на улицу, однако в России привычка к халатам укоренилась с советских времён. И похоже, отказываться от неё в РФ не собираются, заключает эстонский журналист.
Ранее фешен-редактор Independent, журналистка и стилистка Пруденс Уэйд назвала тренч предметом гардероба, который никогда не выйдет из моды.