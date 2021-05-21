В Эстонии назвали удивляющие европейцев предметы гардероба россиян

https://static.news.ru/photo/3c72fc78-bade-11eb-9ea4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эстонское издание Postimees выпустило материал, посвящённый предпочтениям россиян в выборе одежды, которые кажутся странными европейцам. Автор выбрал пять предметов гардероба, характеризующих особенности стиля жителей РФ.

В статье утверждается , что россияне слишком любят одежду с логотипами брендов. Европейцев удивляет, что жители России нисколько не стесняются названий известных фирм, написанных крупными буквами на видных местах. Более того, за такую одежду граждане РФ готовы переплачивать, утверждает автор.

Второе место в топ-5 шокирующих элементов гардероба заняли чересчур откровенные и короткие платья, которые к тому же часто украшены вычурными стразами, узорами и пайетками. Такие наряды кажутся излишне «многослойными», говорится в материале.

На третьей позиции оказались шубы. Иностранцы считают, что эту зимнюю одежду легко заменить более скромными внешне, но такими же тёплыми пуховиками.

Четвёртый предмет гардероба, вызывающий недоумение у жителей стран Европы, — мини-бикини. Они заставляют европейцев думать, что российские женщины любят, когда они раздеты по максимуму.

Замкнули список домашние халаты. В Европе предпочтение отдаётся одежде, в которой можно сразу выйти на улицу, однако в России привычка к халатам укоренилась с советских времён. И похоже, отказываться от неё в РФ не собираются, заключает эстонский журналист.

Ранее фешен-редактор Independent, журналистка и стилистка Пруденс Уэйд назвала тренч предметом гардероба, который никогда не выйдет из моды.