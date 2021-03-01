Стилист назвал предмет гардероба, который всегда будет модным

https://static.news.ru/photo/1d919cac-7aaa-11eb-96e1-96000091f725_660.jpg Фото: Zach Dodds/1065/Global Look Press

Фэшн-редактор Independent, журналистка и стилистка Пруденс Уэйд назвала вещь, которая никогда не выйдет из моды и будет актуальна во все времена. Она объяснила свою точку зрения на сайте издания.

Специалист пояснила, что тренчи — вещь удобная, элегантная и универсальная. Кроме того, они идеально подходят как мужчинам, так и женщинам, а также хорошо смотрятся на любом типе фигуры. Таким образом, тренчи никогда не утратят своей актуальности и будут хорошо носиться во все времена, обеспечивая себе место на модных подиумах.

Помимо этого, стилистка отметила, что эта вещь никогда не выйдет из моды благодаря своей способности сочетаться с любыми современными трендами. Тренчи прекрасно сочетаются как с классической одеждой, так и с бунтарскими мотивами. Зачастую, они представлены в разных вариациях, из-за чего подобрать «ту самую» вещь достаточно просто.

В настоящий момент многие современные знаменитости отдают предпочтение тренчам. Так, например, герцогиня Сассекская Меган Маркл недавно была замечена в классическом бежевом изделии длины миди.

Ранее NEWS.ru писал, что когда женщине «немного за 30», ставки на потенциального возлюбленного чуть больше, чем в прежние годы. Поэтому первое свидание особенно важно. Как очаровать представителя сильного пола, рассказала психолог и гипнотерапевт Ольга Адрианова.

Первое впечатление, отметила она, будет создавать внешний вид, так как расхожее утверждение о том, что встречают по одёжке, применимо и здесь. Выбирая наряд на первое свидание, нужно опираться не на внешнюю красоту, а на комфортные ощущения — как внешне, так и внутренне.