В конце сентября в Нью-Йорке стартует 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН и неделя высокого уровня. В этом году она в очередной раз пройдёт без участия Тайваня, так как его место в международной организации с 1971 года занимает КНР. Тем не менее власти острова не теряют надежды на представительство в ООН и признании своего особого статуса в международном сообществе. News.ru публикует официальный русский перевод колонки министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву, в которой он объясняет, почему исключение острова из участия в работе организации ставит под вопрос её ценности.

В июле этого года президент Китайской Республики (Тайваня) Цай Инвэнь посетила Нью-Йорк — символ многообразия и свободы и место расположения штаб-квартиры Организации объединенных наций (ООН), предварив свой официальный визит в дружественные Тайваню страны Карибского бассейна. На встрече с постоянными представителями в ООН от стран, дружественных Тайваню, президент Цай вновь отметила, что 23 миллиона жителей Тайваня имеют право участвовать в системе ООН. Она также подчеркнула, что Тайвань намерен объединить усилия со своими партнёрами на мировой арене для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) ООН и создания такого мира, которого мы бы хотели, и такого будущего, которое нам необходимо.

президент Китайской Республики (Тайваня) Цай Инвэнь в Нью-Йорке president.gov.tw

ЦУР являются ориентиром для нашего лучшего и устойчивого будущего, они должны направлять мировое сообщество по надёжной и гибкой дороге, на которой никто не должен остаться позади. На политическом форуме высокого уровня по ЦУР, прошедшем в июле, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш вновь акцентировал насущную необходимость активизации соответствующих действий. Он призвал нации к «императиву инклюзивности», так как «развитие не может считаться устойчивым, если оно не является справедливым и инклюзивным».

Принципы инклюзивности и того, что никто не должен оставаться позади, являются ключом к достижению ЦУР. Тайвань, будучи полноценной демократией, достиг большого успеха на пути к ЦУР и помог в этом нуждающимся странам. Тем не менее, он по-прежнему ограждён от участия в соответствующих встречах, механизмах и мероприятиях по политическим причинам. Это серьёзно подрывает принцип партнерства, лежащий в основе ЦУР, который требует участия всех стран, заинтересованных сторон и народов. Тайвань имеет желание и возможность поделиться своим успехом и внести вклад в дальнейшие коллективные усилия по достижению ЦУР.

В результате многолетних усилий Тайваню удалось добиться значительного прогресса в борьбе с бедностью и достижении «нулевого голода». Доля домохозяйств с низкими доходами на Тайване была снижена до 1,6%. Программа Национального здравоохранения, запущенная в 1993 году, покрывает в настоящее время 99,8% населения. В 2018 году уровень переработки мусора достиг 55,69%, уровень грамотности — 98,8%, а уровень детской смертности составлял всего 0,42%. Эти цифры значительно превосходят стандарты ЦУР. Правительство Тайваня определило шесть приоритетных сфер, связанных с ЦУР: умное управление водными ресурсами, переход к устойчивой энергетике, чистый воздух, устойчивое управление материальными ресурсами и безотходная экономика, охрана окружающей среды и создание «зелёных сетей», устойчивое развитие международного партнёрства. Эти сферы соответствуют главным темам прошедшего в 2018 году политического форума ООН высокого уровня — достижение ЦУР и особое внимание к «5P», приоритетам устойчивого развития до 2030 года: это люди (people), планета (planet), мир (peace), процветание (prosperity) и партнёрство (partnership).

В последние годы Тайвань предоставлял помощь в развитии и сотрудничал по ряду программ со станами-партнёрами из Океании, Азии, Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна. В 2018 году Тайвань сотрудничал с 39 странами по проектам развития, связанным с ЦУР. Мы будем продолжать следить за международными тенденциями и нуждами стран-партнёров, чтобы обеспечить соответствие любой деятельности целям устойчивого развития.

повседневная жизнь в Тайване Richard James Mendoza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учитывая обширный опыт и вклад Тайваня, препятствия, существующие на пути к тому, чтобы Тайвань делился своим опытом и информацией, необходимой для координации международных усилий, выглядят абсурдными.

Юридическим основанием исключения Тайваня из ООН, на которое часто ссылаются, является резолюция 2758 (XXVI), принятая Генеральной ассамблеей в 1971 году. Однако данная резолюция не касается вопроса представительства Тайваня в ООН, она также не утверждает, что Тайвань является частью Китайской Народной Республики (КНР) (Россия официально признаёт Тайвань частью единого Китая — News.ru). Мы считаем, что только избранное демократическим путём правительство Тайваня может представлять его 23-миллионное население. К сожалению, ООН продолжает неверно применять и интерпретировать резолюцию для оправдания несправедливого исключения Тайваня из своего состава и его изоляции.

Международные организации существуют для того, чтобы их участники стремились к общим целям, а не для того, чтобы действовать в интересах только одного участника. В Статье 100 Устава ООН чётко сказано о том, что «при исполнении своих обязанностей Генеральный Секретарь и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для Организации». К сожалению, ООН ничего не предпринимает, когда Пекин навязывает так называемый «принцип одного Китая» её системе. Один из последних примеров — отказ Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) десяткам НКО в получении консультативного статуса только потому, что формулировки в их документах, связанные с Тайванем, противоречили требованиям Китая.

Ministry of Foreign Affairs, ROC(Taiwan)/Facebook

По-настоящему инклюзивная ООН не должна никого оставлять за бортом. Тем не менее, в настоящее время граждане с паспортами Тайваня не имеют возможности попасть на территорию организации для осуществления визитов или участия во встречах. Тайваньским журналистам и представителям СМИ также отказывают в аккредитации для освещения заседаний ООН. Такие действия являются несправедливыми и дискриминационными, они противоречат принципу универсальности, который лёг в основу организации, когда она была создана. Слова и действия ООН должны соответствовать её принципам, организация должна принять немедленные меры для искоренения своей практики ограничений.

Несмотря на катастрофичность ситуации, Тайвань не считает и никогда не считал её угрожающей. Тайвань по-прежнему готов, имеет желание и возможность внести свой вклад. Если ООН продолжит ограничивать участие Тайваня, потакая китайским угрозам, это будет только поощрять жёсткое поведение Пекина. Это также нанесёт ущерб усилиям по международному сотрудничеству в целях решения международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, поощрения большего уважения к правам человека и фундаментальным свободам для всех в соответствии со Статьей 1 Устава ООН. Если ООН серьёзно намерена идти в направлении инклюзивности и добиться устойчивого развития для всех, она должна открыть свои двери для Тайваня.