Инфекционист: Лондон поспешил с одобрением вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/f52163f0-354f-11eb-9e3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Великобритания, в отличие от Соединённых Штатов Америки, слишком быстро разрешила использование вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), созданной совместно компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия), рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Эксперт добавил, что поспешность с одобрением препаратов может лишить граждан доверия к прививкам. В то же время Фаучи отметил, что в США также «очень скоро» планируют одобрить вакцину от COVID-19, передаёт телеканал Sky News.

У нас [в США] — золотой стандарт с регулированием со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Соединённое Королевство не занимается этим столь же осторожно. Они поторопились на пару суток. Я не думаю, что эта спешка имеет большое значение, — отметил исследователь.

Великобритания 2 декабря сертифицировала вакцину от COVID-19. Разрешение на использование получил препарат производства Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на территории страны в течение следующей недели. Ожидается, что массовая вакцинация начнётся весной 2021 года. Эффективность разработки оценили в 95%, заявил глава рабочей группы Комиссии по лекарственным средствам Британии Мунир Пирмохамед.

Еврокомиссия пообещала максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок Евросоюза. ЕМА уже получило заявки на поставки препарата на европейский рынок от Pfizer/BioNTech и Moderna. Заключение по вакцине от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer может быть предоставлено к 29 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ни одна страна, кроме России, не предлагала сотрудникам ООН свою вакцину от коронавируса, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Он добавил, что в ООН продолжают обсуждать это предложение как с Москвой, так и со Всемирной организацией здравоохранения.