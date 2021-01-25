Индия хочет поставлять произведённый у себя «Спутник V» другим странам

https://static.news.ru/photo/1a56e068-5f2c-11eb-8210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индия собирается поставлять российскую вакцину против нового коронавируса «Спутник V» собственного производства в другие страны, заявил 25 января 2021 года посол державы в РФ Венкатеш Варма.

Дипломат добавил, что власти его страны ждут завершения третьей фазы испытания препарата, после чего промышленные мощности республики послужат не только Нью-Дели и Москве, но и «всему миру».

У нас расположены значительные мощности по производству вакцин — около 60% от мирового производства, — цитирует посла РИА Новости.

Накануне Варма привился российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Глава дипломатического представительства рассказал, что сходил на процедуру в государственную поликлинику в Таганском районе Москвы. Он отметил, что кроме него прививку получили также некоторые сотрудники посольства, а другие собираются это сделать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в Италии растёт интерес к российской вакцине против COVID-19 «Спутник V». Это происходит из-за сокращения поставок со стороны компании Pfizer. Некоторое время назад комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури проинформировал, что на прошлой неделе Pfizer сократила поставки вакцины на 29%, в то время как на этой неделе не будут поставлены ещё 20%. В связи с этим представители властей ряда итальянских регионов обратили внимание на российский препарат.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V», писал NEWS.ru.