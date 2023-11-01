Индия резко сократила импорт российской нефти Bloomberg: Индия сократила импорт российской сырой нефти в октябре на 11%

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Индия в октябре сократила импорт сырой нефти из России в среднем до 1,58 млн баррелей в сутки, что на 11% меньше, чем в сентябре, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. По данным компании, индийская Reliance Industries Ltd. закупила меньше всего нефти с сентября 2022 года из-за планового техобслуживания НПЗ в Джамнагаре.

Индия наряду с Китаем стала ключевым покупателем российской нефти, от которой многие развитые страны отказались из-за конфликта на Украине. <...> По словам ведущего аналитика по сырой нефти Kpler Виктора Катона, в этом месяце импорт из России вырастет примерно до 1,8 млн баррелей в сутки, — говорится в публикации.

По словам Катона, только с 1 по 3 ноября в Индии планируется разгрузить 10 российских танкеров. Они перевозят 11 млн баррелей нефти, утверждает аналитик.

При этом общий объем поставок в Индию по итогам октября вырос на 6%, до 4,4 млн баррелей в сутки, отмечает агентство. Это связано с завершением планового технического обслуживания нескольких НПЗ.

Импорт нефти из Саудовской Аравии вырос почти вдвое, поскольку индийские НПЗ скорректировали свои ежемесячные объемы для выполнения обязательств по срочным сделкам. Доля закупок саудовской нефти превысила поставки из Ирака.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2023 года Китай закупил у России почти 80 млн тонн нефти. По данным главного таможенного управления КНР, общая сумма поставок превысила $43 млрд, в годовом выражении импорт топлива вырос почти на 25%.