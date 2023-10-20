Стало известно, на какую сумму Китай закупил российской нефти в 2023 году Китай импортировал почти 80 млн тонн российской нефти в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За январь-сентябрь текущего года Китай импортировал из России почти 80 млн тонн нефти, говорится на сайте главного таможенного управления КНР. Общая сумма поставок составила $43,5 млрд. Таким образом, рост показателя импорта топлива в годовом выражении составил 24,4%.

За аналогичный период прошлого года Китай приобрел 64,24 млн тонн. Рост в сравнении с 2021 годом составил 24,42%. При этом в стоимостном выражении было зафиксировано снижение. Оно составило 2,3%.

Ранее сообщалось, что Россия начала отгрузки дизтоплива на двух своих портах. По словам президента «Транснефти» Игоря Демина, речь идет о гаванях в Приморске и Новороссийске. К отгрузке топлива приступили после того, как власти страны утвердили меры по стабилизации ситуации на рынке.

С 1 октября текущего года правительство приняло решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить топливный демпфер. Согласно задумке, это должно простимулировать насыщение внутреннего рынка и сдержать рост оптовых биржевых цен за счет увеличения размера компенсации нефтеперерабатывающим заводам. Кроме прочего, была введена заградительная пошлина для «серых» импортеров.