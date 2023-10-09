Отгрузки дизтоплива начались в двух российских портах Отгрузки дизельного топлива начались в портах Приморска и Новороссийска

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Сотрудники двух российских портов приступили к отгрузкам дизельного топлива, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Речь идет о гаванях в Приморске и Новороссийске, уточнил он. Отгрузка осуществляется на фоне того, как власти утвердили меры по стабилизации ситуации на топливном рынке.

На основании заявок нефтяных компаний, подтвержденных в министерстве, и деклараций на них таможенной службы с минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов в Приморске и Новороссийске, — сообщил Демин.

Ранее кабмин принял решение восстановить топливный демпфер. В соответствующем документе отмечается, что это должно простимулировать насыщение внутреннего рынка топливом и сдержать рост оптовых биржевых цен за счет увеличения размера компенсации нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, были изменены требования по продаже дизеля и бензина пятого класса на биржевых торгах. Доля бензина на них увеличится с 13 до 15%, а дизеля — с 9,5 до 12,5%. Также введена заградительная пошлина на экспорт топлива для «серых» экспортеров. Она составит 50 тысяч рублей за тонну.

До этого сообщалось, что продажа бензина на российских АЗС приносит их владельцам убытки. Так, в сентябре потери достигли отметки в 3 рубля за литр бензина марки АИ-92 и 2 рубля для марки АИ-95.