Индия подтолкнет Британию к «расплате» за колониальное прошлое Telegraph: Индия попытается вернуть вывезенные Британской империей сокровища

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Бриллиант «Кохинур» на переднем кресте короны королевы Марии

Индия заставит Великобританию «расплатиться» за колониальное прошлое и проведет дипломатическую кампанию по возвращению сокровищ, вывезенных во времена империи, сообщило издание The Telegraph. Официальные лица в Нью-Дели утверждают, что это станет крупнейшим требованием о репатриации к Британии, в масштабе, который «затмит претензии Греции на мрамор Элгина». Индия хочет вернуть на историческую родину тысячи артефактов, в первую очередь легендарный алмаз «Кохинур», украшающий корону королевы Елизаветы.

Министерский и дипломатический персонал Индии будет мобилизован для обеспечения возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Великобританию во времена империи, что один источник назвал «расплатой за прошлое», — говорится в публикации.

Возвращение исторических артефактов, вывезенных британскими колониалистами, является одной из приоритетных задач премьер-министра Индии Нарендры Моди, отмечает издание. Секретарь Министерства культуры Индии Говинд Мохан подтвердил, что возвращение древних драгоценностей станет ключевой целью.

Два года назад с аналогичными требованиями выступили власти Греции, призвавшие Великобританию вернуть мраморные скульптуры Парфенона, незаконно вывезенные из страны в XIX веке. Сейчас бесценные шедевры греческого храма экспонируются в Британском музее.