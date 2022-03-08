Independent: в Британии запретили военным отправляться на Украину

Министерство обороны Великобритании заявило, что военным запрещено отправляться на Украину. За нарушение запрета британцам грозит дисциплинарная и административная ответственность, сообщает Independent.

Всем военнослужащим запрещено отправляться на Украину до дальнейшего уведомления. Это относится [к военнослужащим] вне зависимости от того, находятся они в увольнении или нет, — цитирует издание заявление военного ведомства.

В Independent добавили, что Минобороны было вынуждено выпустить запрет после того, как четыре британских солдата, в том числе 19-летний гвардеец Колдстримского полка, пропали без вести. В ведомстве допустили, что они отправились в Киев.

Ранее стало известно, что США считают неразумным решение Варшавы использовать аэродром НАТО в Германии для передачи Украине самолётов, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, намерение властей Польши использовать базу НАТО «Рамштайн» создаёт сложности и «поднимает серьёзные обеспокоенности для всего Альянса».