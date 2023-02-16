Илон Маск предостерег глобалистов от повторения судьбы Римской империи Объединение человечества в единую семью может означать не вершину цивилизации, а ее конец

Фото: AP/TASS

Илон Маск во время выступления по видеосвязи на Всемирном правительственном саммите в Дубае

Эксперименты глобалистов с созданием всемирного правительства грозят тем, что человеческая цивилизация прекратит существование, а тем, что придет ей на смену, будет управлять искусственный интеллект. Такую антиутопию озвучил американский миллиардер Илон Маск, оценивая итоги прошедшего в ОАЭ IX саммита так называемого Мирового правительства (WGS).

Сохранить разнообразие

На площадке в Дубае собралось свыше 200 участников, среди которых были не только эксперты, но также высокопоставленные чиновники и главы международных организаций, например — генсек ООН Антонио Гуттериш, директор МВФ Кристалина Георгиева. Мероприятие, проходившее 13–15 февраля, состояло из более чем 300 сессий, на которых обсуждались всевозможные футуристические идеи: освоение космоса, образование, энергетика, социум, госуправление. Но если детали на отдельных направлениях проглядывают с каждым годом все яснее, то главный вопрос — возможно ли единство человечества, остается без ответа. Более того, икона технофутуризма Илон Маск вообще сомневается в возможности появления единого мира.

По словам бизнесмена Илона Маска, фантазии представителей мировых элит о том времени, когда на политической карте мира исчезнут границы, должны оставаться фантазиями, потому что попытки их воплощения в жизнь приведут к упадку цивилизации в том виде, в котором она сложилась за тысячелетия. Эти опасения, которые Илон Маск озвучил перед десятью тысячами участниками трехдневного саммита в Дубае, резко диссонируют с выступлениями многих других участников форума, которые собираясь ежегодно с 2013 года, напротив, рисуют глобальное единовластие как вершину прогресса.

Но по мнению Маска, сохранение национального разнообразия столь же важно для цивилизации, как сохранение биологического разнообразия важно для окружающей среды.

Когда рушилась Римская империя, ей на смену пришел Халифат, который сохранил и развил достижения науки. Если бы тогда не было разных цивилизаций, обрушился бы весь мир, — продемонстрировал миллиардер весьма своеобразное знание всемирной истории.

По сути, Маск не придумал ничего нового. В его понимании мироустройство должно нести в себе такой же предохранительный механизм, как подводная лодка, разделенная на множество отсеков, что не дает ей затонуть при повреждении одного из них.

Объяснять глобалистам, таким как глава Давосского форума Клаус Шваб или директор МВФ Кристалина Георгиева, опасность глобализма, должно быть, сложное занятие. Судя по заявлениям последних, мир в будущем представляется им однополярным, где национальные правительства если и сохраняются, то их полномочия сведены к губернаторским, а верховные небожители пекутся о благе 10 миллиардов людей (такую цифру Шваб озвучил как ожидаемую численность населения планеты к 2050 году) в постоянных консультациях с искусственным интеллектом.

Фото: worldgovernmentsummit.org Глава МВФ Кристалина Георгиева

Что интересно, своего рода апологетом мирового единства на саммите оказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В своем видеообращении (посещать мероприятие он не стал по причине крайней занятости в борьбе с последствиями землетрясения) Эрдоган поблагодарил государства, пришедшие на помощь его стране. То есть в содействии Турции в ликвидации последствий подземных толчков можно при желании увидеть некий прообраз всемирного правительства. Но не стоит забывать, что человечество может объединиться пока, как показывает практика, лишь ненадолго и по таким вот печальным поводам.

Живи настоящим

Не является ли навязчивое повторение слова «будущее» своего рода фрейдистской оговоркой, которая выдает, насколько идеологи Всемирного правительства не удовлетворены настоящим с его многополярностью, блоковостью и борьбой национальных эгоизмов? Об этом NEWS.ru спросил у директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Само по себе слово «глобализация» имеет столько толкований, в том числе взаимоисключающих, что оно ничего не значит как практически осуществимый проект, — говорит экономист. — Еще на рубеже XX и XXI веков стало возникать понимание, что глобализация — это всего лишь красивая обертка, которой мультинациональные корпорации пользуются, чтобы продать конкретную экономическую политику. Их интерес — в ослаблении контроля над корпорациями со стороны государств. В замене государственного планирования корпоративным. В передаче корпорациям ряда государственных функций. История показывает, что то, что сейчас называется «глобализацией», в тех или иных формах происходило с XVIII века. Та или иная страна постоянно стремилась к гегемонии, к попыткам приспособить мировой порядок под себя — наполеоновская Франция, Британская империя, сейчас это США.

Слово «будущее» вообще является любимой мантрой для глобалистов, независимо от их политической идеологии. Даже сам IX форум прошел в помещениях дубайского Музея Будущего. Можно добавить сюда же, что в 2024 году под эгидой ООН намечено проведение мероприятия, которое называется «Саммит Будущего». Интересно, что глобалистское видение будущего в капиталистической трактовке не так сильно противоречит коммунистической утопии, в которой тоже не должно было быть государственных границ, и все народы жили бы как одна дружная семья.

Фото: EPA/TASS Председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб

Правительство иллюзий

Однако понять, в чем конкретика будущего человечества по версии WGS, из выступлений на дубайском саммите оказалось затруднительно. Клаус Шваб, например, призывал «не выпустить из рук контроль над технологиями».

Через 10 лет наша жизнь изменится до неузнаваемости. Кто овладеет технологиями, появившимися в ходе четвертой промышленной революции, тот овладеет миром. Мы не должны допустить, чтобы технологии сделали это без нашего ведома, — описал он «от противного» задачи «мирового правительства».

Многих участников WGS пугают не футуристические антиутопии, на которые так падок Клаус Шваб, а происходящие здесь и сейчас процессы, которые диаметрально противоположны глобалистскому идеалу. А генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала даже вообще призвала к «реглобализации» торговли, которая в какое-то время, по ее мнению, расползлась по сегментам, когда те или иные страны торгуют только с ограниченным кругом партнеров.

Но что бы ни заявляли участники WGS, их мнения очень слабо, если вообще как-то влияют на происходящие в мировой экономике процессы, считает Борис Кагарлицкий.

Да, все собравшиеся в Дубае — очень влиятельные люди. Они, наверное, воображают себя тем самым мировым правительством. Но это их иллюзии. Он не возглавляют и тем более не инициируют происходящие процессы, а просто плывут по течению. Называйте это глобализацией, реглобализацией, да как угодно — корпорации все равно будут стремиться наращивать свою долю рынка, потому что без этого они погибнут.

Эти слова экономиста подтверждаются заявлением на саммите директора отдела ЮНИСЕФ по привлечению частных средств и партнерству Карлы Хаддад Мардини. Она указала, что никакое значимое для мира решение не может быть найдено только одной организацией.

Вызовы настолько велики, проблемы настолько остры. Для того, чтобы достичь и обеспечить устойчивость, необходимо работать на стыке государственного и частного секторов, — заявила она, тем самым высказав сомнение в способности любого «мирового правительства» с этими вызовами совладать.

Поэтому те же сомнения о пользе создания мирового центра власти, которые высказал Илон Маск, разделяют многие участники саммита. Просто глава Tesla оказался самым смелым, кто не побоялся вслух это признать.