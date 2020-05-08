«Их там нет»: в США отрицают причастность ЧВК к вторжению в Венесуэлу

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Число заболевших коронавирусом по состоянию на 2:00 субботы 9 мая составляет 4 млн 007 819 человек. Это данные с начала распространения инфекции.

Погибли от инфекции 275 781 человек, вылечились 1 376 235 пациентов. Лидером по количеству умерших от коронавируса являются США: там зафиксировано более 1 млн 320 тыс. случаев заражения, умерли 78...