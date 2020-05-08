«Их там нет»: в США отрицают причастность ЧВК к вторжению в Венесуэлу

Соединённые Штаты не имеют отношения к вторжению в Венесуэлу, поскольку всё ещё работают над мирным процессом передачи власти в этой стране.
Об этом заявили в американском Совете по нацбезопасности (СНБ), отметив, что утверждения обратного толка «не заслуживают доверия»,
Если бы это была запланированная США операция, как утверждает [президент Венесуэлы Николас] Мадуро, которому предъявлены обвинения в терроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной, — говорится в заявлении СНБ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн. Именно такая сумма указана в её контракте с американской частной военной компанией (ЧВК) SILVERCORP. Действующий руководитель ЧВК Джордан Гудро признался, что 3 мая инициировал операцию по свержению Мадуро, направив несколько групп наёмников в Венесуэлу, но их перехватили.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен