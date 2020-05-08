Мир

«Их там нет»: в США отрицают причастность ЧВК к вторжению в Венесуэлу

03:02, 09 мая 2020
Фото: David Tanecek/CTK/Global Look Press

Соединённые Штаты не имеют отношения к вторжению в Венесуэлу, поскольку всё ещё работают над мирным процессом передачи власти в этой стране.

Об этом заявили в американском Совете по нацбезопасности (СНБ), отметив, что утверждения обратного толка «не заслуживают доверия», сообщает РИА Новости.

Если бы это была запланированная США операция, как утверждает [президент Венесуэлы Николас] Мадуро, которому предъявлены обвинения в терроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной, — говорится в заявлении СНБ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн. Именно такая сумма указана в её контракте с американской частной военной компанией (ЧВК) SILVERCORP. Действующий руководитель ЧВК Джордан Гудро признался, что 3 мая инициировал операцию по свержению Мадуро, направив несколько групп наёмников в Венесуэлу, но их перехватили.

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