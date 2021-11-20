«Играет в шахматы» с Западом: глава Минобороны Украины — о политике Путина

Президент России Владимир Путин «играет в шахматы» с Западом, перемещая войска вдоль российско-украинской границы и проверяя на прочность единство Евросоюза и НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. В интервью The Washington Post он призвал власти США и европейских государств убедить Россию отказаться от планов по вторжению на Украину.

Он испытывает на прочность единство Европейского союза, он испытывает на прочность единство союзников по НАТО, он испытывает наше общество, украинцев, он испытывает Польшу и страны Балтики, — сказал министр.

Министр обороны Алексей Резников facebook.com/reznikovoleksii

По словам Резникова, министр обороны США Ллойд Остин разделяет его точку зрения по поводу ситуации на российско-украинской границе, причем перемещения военных РФ вызывают у Вашингтона большую озабоченность, чем у украинской стороны. Украинцы, отметил глава Минобороны, восьмой год живут в такой обстановке, у них выработался своего рода психологический иммунитет.

Мы должны остановить его до того, как это произошло, а не после. На этот раз будет не как в Крыму… Это будет кровавая бойня, — добавил Резников.

Издание The New York Times ранее сообщило со ссылкой на официальных лиц в США и Европе, что Россия в скором времени может вторгнуться на территорию Украины. Как отмечалось в публикации, разведслужбы США призывают относиться серьёзно к сосредоточению российских войск у границы Украины, не воспринимать это как блеф и ускорить принятие мер по сдерживанию России.