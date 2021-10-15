ИГИЛ взяло ответственность за взрыв мечети в Кандагаре

Ответственность за подрыв мечети в афганском Кандагаре взяла на себя запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ. В результате теракта погибли как минимум 47 человека. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление террористов.

Атака террористов последовала 15 октября во время пятничной молитвы. Её организовали двое террористов-смертников. В результате погибли не менее 47 человек, ещё 70 получили ранения.

Мечеть Биби Фатима является самой крупной в Кандагаре.

Ранее сообщалось о взрыве в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, находясь внутри мечети. Погибли не менее 150 человек.