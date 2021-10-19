Иерусалим слезам не верит: Израиль отказывает африканским евреям в алие

Не имея легальной возможности эмигрировать в развитые страны Европы или Северной Америки, некоторые жители стран Африки, а также Индии рассматривают Израиль как единственный доступный вариант. Израиль привлекает жителей третьего мира как географически близкий островок относительно европейской цивилизации и неоспоримо более экономически продвинутая страна по сравнению с их родными. Поскольку государство Израиль построено по религиозно-этническому принципу и допускает иммиграцию (репатриацию) только людей, имеющих либо еврейские корни, либо прошедших гиюр, члены некоторых африканских сообществ пытаются убедить религиозные власти Эрец Исраэль в том, что они — самые настоящие евреи, ничем не «хуже» ашкенази и сефардов (западной и восточной ветвей еврейского этноса соответственно). Но ждут ли их в самом Израиле?

Сильнее всего стремление к алие сегодня демонстрируют некоторые племена Нигерии , в частности, племя игбо. Его члены истово соблюдают иудейские традиции — отмечают еврейские праздники, делают обрезание, дают своим детям еврейские имена и участвуют в коллективном чтении Торы, даже при том, что мало кто из молящихся понимает написанные на древнем иврите тексты.

Всё, что было не со мной, помню

Игбо утверждает, что еврейская традиция соблюдается ими не одно столетие и что они являются одним из «потерянных колен Израилевых». Но, к их разочарованию, в Израиле не готовы признать нигерийских «евреев» своими — даже тех, кто поменял традиционное местное имя на Иакова или Сарру. Таковых в 35-миллионном племени игбо насчитывается всего около 12 тысяч.

Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press

Экспертов как в Израиле, так и в самой Нигерии смущает, что о своём еврействе племя игбо «вспомнило» только после гражданской войны в конце 1960-х, в которой игбо сражалось за отделение от Нигерии. Историки полагают, что коллективный «переход в иудаизм» стал для сепаратистов способом психологической реабилитации за поражение в войне и подчёркиванием своего отличия от остальных нигерийцев. Но первая синагога в Нигерии была открыта только в 1980 году — несколькими местными христианами, перешедшими в иудаизм.

Никто не может запретить кому угодно соблюдать еврейские традиции где угодно в мире. Но это никак не является доказательством, что эти люди являются потомками нашего праотца Иакова, — объясняет отказ Израиля признать игбо евреями Элизер Вейц, глава раввината Израиля.

Более того, тестирование по ДНК дало отрицательный результат — не было обнаружено никаких общих генов у игбо и израильтян. Пройти же обряд гиюра (своего рода натурализации в иудаизм) в Нигерии невозможно из-за отсутствия там религиозных судов, правомочных признавать такие обряды.

Фантазии на заданную тему

Далеко не все «самопровозглашённые» иудеи пытаются сознательно обманывать раввинат ради получения гражданства Израиля; однако многие из них пребывают в искреннем заблуждении насчёт своей принадлежности к еврейству, рассказал NEWS.ru эксперт по иудаизму Валерий Дымшиц.

Некоторые племена, когда миссионеры познакомили их с Библией, увидели в Ветхом Завете некоторое сходство с собственной традицией и поэтому «вписали» себя в иудаизм. Это вполне бескорыстные, но фантазии. Однако для раввината фантазий всё-таки мало, чтобы признать сходство обрядов и практик основанием для алии. Валерий Дымшиц преподаватель Межфакультетского центра «Петербургская иудаика» в Европейском университете преподаватель Межфакультетского центра «Петербургская иудаика» в Европейском университете

Иудаизм, в отличие от, к примеру, христианства, не ставит во главу угла прозелитизм — миссионерскую деятельность с целью обратить как можно больше иноверцев. С другой стороны, религия еврейского народа не является полностью закрытой, каковой является, например, религия друзов или индуистов: эти религии нельзя принять, друзом или индуистом можно только родиться.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тем не менее в иудаизме не существует такой практики, как коллективное, целым племенем, обращение в эту религию. Пройти коллективный гиюр — это такая же нелепость, как если бы вступительный экзамен в университет сдавал класс целиком, а не каждый ученик по отдельности, — поясняет эксперт.

Для африканцев завидным примером служит судьба племени бета, евреев Эфиопии , которое правительство Израиля в 1977–1990-х годах в полном составе в числе 130 тысяч эвакуировало на Землю обетованную, несмотря на внешнюю несхожесть с коренными её обитателями. Израиль таким образом спас единоверцев от холокоста местного масштаба, которым тем угрожал просоветский лидер Эфиопии Менгисто Хайле Мариам.