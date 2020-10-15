И у Зеленского на это пять причин

Украина готовится к очередным местным выборам, назначенным на 25 октября. Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк перечислил пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам в день голосования. Набор получился странным, и, судя по всему, свидетельствует о кризисе в партии власти, рейтинг которой стремительно падает.

Уровень доверия и к Зеленскому, и к лояльной ему правящей партии «Слуга народа» в последние месяцы неизменно снижается. В этих условиях Офис президента (ОП) пытается сыграть на различных популистских аспектах. По данным украинских СМИ, на ближайшем местном голосовании власть поставит перед населением пять вопросов. Список их уже широко растиражирован: во-первых, украинцев спросят о том, поддержат ли они идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах. Кроме этого, будет задан вопрос о создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей (то есть самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР), о сокращении количества народных депутатов до 300 человек, о легализации каннабиса в медицинских целях (для облегчения боли тяжелых больных) и о реанимировании Будапештского меморандума — для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Набор вопросов выглядит, по меньшей мере, странным. Часть из них уже решена предыдущей властью — например, проблема сокращения числа нардепов: ещё Порошенко заявил о необходимости подобных мер. Другие вопросы — например, о территориальной целостности Украины, — де-факто также «решены», как минимум Москвой, которая, подписавшись в своё время под Будапештским меморандумом, в итоге в 2014 году оставила его в стороне.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин, сама повестка, озвученная украинским руководством, свидетельствует о его кризисе, и больше похожа на опрос общественного мнения. При этом позиции и Зеленского, и «Слуги народа» всё слабее, чем могут воспользоваться оппозиционные силы, включая пророссийскую «Оппозиционную платформу — За жизнь!» и прозападную «Европейскую солидарность» экс-президента Петра Порошенко.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

Если для украинского руководства важно, в первую очередь, то, что власть не смогла предложить ничего кардинально нового в социальном плане, то российское руководство вполне может сыграть на очередном заявлении о Будапештском меморандуме. Москва уже неоднократно подчёркивала , что данный документ для неё не имеет значения, а, значит, и сейчас позиция Киева будет расценена Москвой как неконструктивная и лишь усилит конфронтацию.

К этому добавляется и тот факт, что местные выборы в конце октября не будут проводить на территории ДНР и ЛНР. Установление режима самоуправления на данных территориях — краеугольный камень в отношениях Москвы и Киева. И если украинские власти всё же не обеспечат голосование в октября на территориях самопровозглашённых республик, это поставит под вопрос весь нормандский переговорный формат, который и без того пробуксовывает.

Пока у Киева есть время на корректировку позиции. Вопрос в том, станет ли Зеленский жертвовать внутриполитическими достижениями ради внешних. С одной стороны, популистские меры вроде легализации каннабиса могут быть действенны. С другой, Зеленский пришёл к власти как президент мира, обещавший, в первую очередь, стабильность в Донбассе. Вполне вероятно, что нынешний курьёзный набор предвыборных вопросов — лишь прощупывание почвы для понимания того, что действительно важно населению, — и он может быть поправлен. Если украинцы выскажутся за мир в Донбассе, то, вероятно, и президент пойдёт вслед за общественным мнением. Как минимум ради сохранения своего падающего рейтинга.