Антироссийская риторика, которая в последние месяцы обрела новую силу в Великобритании, похоже, возымела действие. Почти половина жителей Соединённого Королевства, согласно опросам, считают реальным вмешательство Москвы в различные электоральные процессы. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон, по данным источников, намерен частично ужесточить законодательство страны. Учитывая, что рейтинги главы правительства проседают, всё более вероятной видится попытка переключить внимание с собственных неудач на внешние угрозы.

Проведённый в июле опрос общественного мнения показывает, что 49% британских избирателей считают реальным вмешательство Кремля в референдум 2016-го по так называемому Brexit (процесс выхода Соединённого Королевства из Евросоюза), сообщает издание The Guardian. Чуть меньше респондентов — 47% — уверены, что Россия оказала влияние и на всеобщие выборы в Великобритании в прошлом году. А 40% опрошенных думают, что Кремль приложил руку даже к голосованию о независимости Шотландии в 2014-м.

Подобные результаты впечатляют, но не являются неожиданными на фоне масштабной кампании, развёрнутой британскими властями. Не далее как в середине июля глава Форин-офиса (аналог МИД в Соединённом Королевстве) Доминик Рааб обратился в парламент с заявлением о российских хакерах, якобы вмешавшихся в электоральную кампанию 2019 года. В тот же день стало известно, что Центр кибербезопасности Соединённого Королевства сообщил, будто Россия также совершила хакерскую атаку с целью похитить данные о разработках вакцины от COVID-19.

Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позднее, 21 июля, парламентский Комитет по разведке и безопасности Великобритании обнародовал собственный доклад по вмешательству Москвы в плебисцит по Brexit. Согласно 50-страничному документу, факты влияния РФ на данный момент достоверно установлены, но не были детально изучены в надлежащее время — в отличие от США, где речь о «руке Кремля» зашла сразу же после президентской кампании 2016-го, а первый официальный доклад на эту тему был обнародован в течение пары месяцев.

Правительство Великобритании активно избегало поиска доказательств вмешательства России. Нам сказали, что не было никаких доказательств, но это бессмысленно, если [правительство] их не искало, — отметил член Комитета Стюарт Хоси.

Британский премьер-министр Борис Джонсон действительно не раз заявлял, что не считает возможным факт вмешательства Москвы. Во многом это было связано с тем, что Джереми Корбин, занимавший ранее пост главы Лейбористской партии, активно продвигал мысль, будто Россия поддерживает консерваторов (к коим принадлежит и премьер).

Сейчас глава британского правительства находится в сложной ситуации. Преимущество Консервативной партии над лейбористами, некогда выглядевшее неоспоримым, сократилось с 8% до 4% (деятельность тори одобряют 42%, Лейбористской партии — 38%). Рейтинг самого Джонсона остаётся отрицательным: 36% респондентов поддерживают его деятельность, 45% — нет.

Борис Джонсон Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этих условиях глава правительства Соединённого Королевства, судя по всему, вынужден прибегать к обострению темы внешней угрозы (в частности, со стороны России), даже если ранее он наличие таковой отрицал. По данным источников издания The Mail on Sunday (воскресное издание популярного таблоида Daily Mail), Джонсон собирается частично пересмотреть британское законодательство о национальной безопасности, в том числе, возможно, законы о госизмене и о шпионаже (для отслеживания иностранных агентов). Издание называет предполагаемые планы премьера крупнейшим изменением законодательства в данной сфере и связывает их с попытками противодействия угрозам со стороны не только России, но и Китая.

Пока достоверно неизвестно, пойдёт ли Джонсон на подобные шаги. Но уже сейчас можно предположить, что британское правительство продолжит форсировать тему «руки Кремля» для отведения глаз от собственных промахов — как в вопросе Brexit, так и в борьбе с эпидемией коронавируса, которая негативно сказалась на рейтингах премьера Соединённого Королевства.