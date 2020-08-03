Хуан Карлос I сообщил королю Испании о решении уехать из страны

https://static.news.ru/photo/1ef03086-d5aa-11ea-9ac1-fa163e074e61_660.jpg Хуан Карлос де Бурбон Фото: Jack Abuin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отрёкшийся от престола Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI о том, что принял решение покинуть страну. Об этом говорится в письме экс-главы государства монарху, опубликованном на сайте королевского двора.

Сообщаю тебе о своём обдуманном решении переехать в это время за пределы Испании, — отмечается в письме Хуана Карлоса I.

Испания, как и Великобритания, является парламентской монархией. До недавнего времени главой государства был Хуан Карлос I, в 2014 году он отрёкся от престола (сохранив титул короля) в пользу сына Филиппа VI.

Правоохранительные органы Испании в настоящее время ведут расследование, связанное с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка — Медина. Контракт достался консорциуму испанских компаний. За посредническую роль в сделке Хуан Карлос I мог получить нелегальные комиссионные в €65 млн. Так утверждает предприниматель Коринна Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-монарха.

На фоне этого скандала король Испании Филипп VI официально отказался от наследства отца. Кроме того, по решению монарха экс-глава государства больше не получает средств из бюджета королевского двора. Это заявление последовало после того, как в прессе появились сведения о том, что Филипп VI может являться бенефициаром офшорного фонда, созданного в 2008 году в Панаме и связанного с его отцом.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес не исключил возможность внесения изменений в конституцию страны, чтобы ограничить неприкосновенность короля. При этом вице-премьер королевства Кармен Кальво, выступая в парламенте, заявила, что правительство не собирается организовывать никааких референдумов по вопросу монархической формы правления.

Ранее парламент Каталонии призвал короля отречься от престола. Недовольство правителем в этом автономном регионе связано с действиями Мадрида, предпринятыми для попытки отделения Каталонии от королевства, писал NEWS.ru.