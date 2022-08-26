Хочет газ за три копейки: эксперт по энергетике о визите Макрона в Алжир Эксперт по энергетике Демидов объяснил визит Макрона в Алжир желанием покупать газ с большой скидкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон не добьется желаемого на переговорах с Алжиром, поскольку хочет закупать газ в больших объемах и по низким ценам, однако республика заинтересована в долгосрочных контрактах с высокой стоимостью топлива, заявил в беседе c NEWS.ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он отметил, что в настоящее время позиции стран-продавцов энергоресурсов сильны как никогда. В качестве примера он привел провалившиеся переговоры по газу между ФРГ и Катаром.

Они (Алжир. — NEWS.ru) хотят долгосрочных контрактов по высоким ценам, а Макрон очевидно рассчитывал на гораздо большие объемы по гораздо меньшим ценам, как говорится, за три копейки, — сказал Демидов.

Он добавил, что в данной ситуации есть и политическая подоплека, так как по трубопроводу, ведущему из Алжира в Испанию, объемы поставок сократились в два раза без каких-либо экономических предпосылок. При этом нарастить добычу Алжир может, но продавать топливо за бесценок не станет, заключил эксперт.

Французский президент 25-27 августа находится с визитом в Алжире. Он заявил, что связи с республикой важны для Франции, поскольку события на Украине увеличили спрос в Европе на североафриканский газ. Тем временем алжирские власти стремятся извлечь выгоду из более высоких цен на энергоносители, чтобы привлечь европейские инвестиции, пишет Reuters.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России завершилась провалом. Катарский газ теперь получают в Италии.