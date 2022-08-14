В Германии рассказали о газовом провале с Катаром DWN: попытка Германии закупить газ у Катара обернулась провалом

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Роберт Хабек

Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России завершилась провалом. Катарский газ теперь получают в Италии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Автор публикации рассказал о визите в марте министра экономики Германии Роберта Хабека на Ближний Восток. Тогда чиновник заявил о договорённостях с Катаром, однако сейчас газ оттуда не поставляется Берлину.

Издание отмечает, что контракты на поставку газа с Дохой пока не заключены, а газ из России по «Северному потоку» поступает в минимальных объемах. Хабек, указало издание, уже пожаловался на нежелание Катара «делать хорошее предложение». По факту же он договорился об энергетическом партнерстве с Дохой лишь в мае, не согласовав объёмы поставок. Катар настаивал на долгосрочных контрактах, но немецкие компании решили сделать ставку на возобновляемые источники энергии.

В статье отмечается, что при неудаче Хабека всё получилось у итальянской энергетической компании Eni.

После заключения новых газовых контрактов с нашими партнёрами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ, — рассказали в итальянской компании.

Ранее стало известно, что вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил: в условиях энергетического кризиса власти введут норму предельно допустимой температуры отопления в общественных заведениях. По новым правилам, помещения нельзя будет нагревать выше 19 градусов. Согласно новым правилам, температура отопления будет также ограничена в больницах, социальных учреждениях и прочих общественных местах.