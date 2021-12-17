«Хоть завтра»: Рябков заявил о готовности России к переговорам с США

Москва призывает Вашингтон самым серьёзным образом отнестись к предложению РФ по гарантиям безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-брифинге. По его словам, российская сторона «хоть завтра» готова провести переговоры со своими американскими коллегами.

Мы призываем американскую сторону самым серьёзным образом отнестись к российской инициативе. Международная обстановка весьма накалена. Готовы незамедлительно, хоть завтра — в прямом смысле слова завтра, в субботу, 18 декабря — выехать для переговоров с США в третьей стране, — сказал Рябков.

Он отметил, что Москва предложила в качестве площадки для переговоров с США Женеву и готова приступить к ним «уже завтра».

Американцам в этой связи уже предложена Женева, чтобы запустить эти важнейшие переговоры на базе, на основе, на платформе тех двух проектов документов, которые у вас имеются и которые мы рассчитываем продвигать, ожидая конструктивного отклика со стороны США, — подчеркнул Рябков.

Политик призвал Вашингтон и союзников по НАТО прекратить регулярные враждебные действия против России, в число которых входят «внеплановые учения, опасные сближения и маневрирования боевых кораблей и самолётов, прекратить освоение украинской территории».

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.