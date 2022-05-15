Хорватия захотела единства в вопросе принятия Финляндии и Швеции в НАТО Глава МИД Хорватии понадеялся на единство НАТО в вопросе принятия Финляндии и Швеции

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Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что страна рассчитывает на единство НАТО при решении вопроса о принятии в организацию Финляндии и Швеции. Дипломат при этом отметил, что членам Альянса предстоит выслушать позицию Турции. Он выразил уверенность в том, что Стокгольм и Рейкьявик разделяют одни и те же ценности со странами НАТО, пишет ТАСС.

Я уверен, что в конечном итоге будет преобладать единство, когда речь идёт о присоединении Финляндии и Швеции, с которыми мы разделяем одни и те же ценности, — заявил Грлич-Радман.

Главы МИД государств — членов Североатлантического альянса провели неформальную встречу в Берлине для обсуждения вступления в организацию Швеции и Финляндии.

Финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен ранее заявила, что Финляндия готова к любой реакции России на вступление страны в НАТО. Она отметила, что данный шаг Хельсинки продиктован желанием «обзавестись новыми союзниками». Туппурайнен сообщила, что решение о вступлении в Альянс не должно никого провоцировать на ответные шаги.