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Хорватия отказалась организовать рейс для высланных дипломатов России

18:40, 25 апреля 2022
Хорватия отказалась организовать рейс для высланных дипломатов России
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Власти Хорватии отказались организовать вывозной рейс для объявленных персонами нон грата российских дипломатов и членов их семей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заверила, что подобное отношение к россиянам не останется без ответа, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Вынуждены констатировать, что правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, настойчиво и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней, — отметила Захарова.

Действия Загреба она назвала нарушением приличий, стандартов международного общения и расценила их как проявление воинствующей русофобии.

Негуманное, издевательское отношение к нашим согражданам не останется без достойного ответа, — подчеркнула Захарова.

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