Хорватия отказалась организовать рейс для высланных дипломатов России

Сотрудники Росгвардии обнаружили большой схрон диверсантов в Херсонской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что в ходе проверки были изъяты и уничтожены более 40 тысяч патронов, 40 гранат, несколько автоматов и пулемётов.

В одном из лесных массивов Херсонской области обнаружен схрон с оружием, боеприпасами и приборами, предназначенными для ведения диверсионно-террористической деятельности. В тайнике находилось 3 автомата АК-74, 3 пулемета ПКТ, 4 противотанковых...