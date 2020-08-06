Химик назвал три возможные причины взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/4e888e64-d7ea-11ea-afc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Мощный взрыв в Бейруте мог произойти из-за пожара в складских помещениях, тушения селитры водой или искр с соседнего склада пиротехники, считает доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. По последним данным, в результате инцидента в столице Ливана погибли 135 человек и порядка 5 тыс. пострадали.

Для того чтобы горение селитры перешло во взрыв, необходимы определённые условия — наличие оболочки, горение в полузакрытых складских помещениях. Кроме того, в Бейруте рядом с аммиачной селитрой находилась морская вода, которая содержит в своём составе хлорид-ионы — катализатор разложения аммиачной селитры, — рассказал РИА Новости Мажуга.

Эксперт отметил, что аммиачную селитру широко используют как удобрение и как компонент промышленной взрывчатки, применяющейся при добыче полезных ископаемых, прокладке дорог и туннелей. Она является стабильным веществом, плавится при температуре 170 градусов и разлагается с выделением тепла при температурах более 200 градусов.

Для увеличения теплоты взрыва и создания промышленных взрывчатых веществ к селитре добавляют горючие компоненты — масла, дизельное топливо или другие органические соединения, — уточнил он.

Мажуга объяснил, что попадание воды на уже расплавленную селитру вызывает её вспенивание, что увеличивает поверхность и скорость горения, что в конечном итоге ведёт к взрыву.

Рядом с обыкновенным азотным удобрением находится склад пиротехники. Искры от сварочного аппарата хватило, чтобы вызвать пожар и взрыв на складе пиротехники, который инициировал детонацию аммиачной селитры, — предположил профессор.

Как писал NEWS.ru, судно Rhosus с аммиачной селитрой на борту, которая сдетонировала в Бейруте, уже имело проблемы в других государствах. Его задерживали власти Севильи. Инцидент произошёл в 2013 году. Причина задержания неизвестна. Так, судно забрало в порту Батуми 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры для транспортировки в Мозамбик. Корабль зашёл в порт Ливана для остановки. Однако был задержан властями из-за невыплаты портового сбора. В течение семи лет груз хранился в порту Бейрута. Причина детонации до сих пор неизвестна.

Инцидент произошёл вечером 4 августа в районе бейрутского морского порта. Взрыв оказался таким мощным, что его взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Их почувствовали даже на Кипре. В самой столице Ливана разрушены и повреждены дома в радиусе десятка километров, а под их завалами до сих пор находятся люди, точное число которых пока не может назвать никто.