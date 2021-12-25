Вице-президент США пообещала «самые жёсткие» санкции России из-за Украины

Вице-президент США Камала Харрис в интервью телеканалу CBS заявила, что США готовы ввести «самые жёсткие санкции» в отношении Москвы, если Россия посягнёт на суверенитет Украины и начнёт против неё военные действия. Харрис отметила, что США проводит данную политику совместно со своими союзниками, а также напрямую уведомляет об этом российские власти.

Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даём понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем её территориальную целостность​. Мы работаем с нашими союзниками <...> и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы ещё не видели раньше, — сказала американский политик.

В последнее время Украина и страны Запада неоднократно заявляли о наращивании контингента российских войск у границы с Украиной и якобы намерении России провести силовую операцию в соседнем государстве. В Кремле все эти заявления отвергали.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по своей территории и на своё усмотрение и это никому не должно угрожать.

Российский президент Владимир Путин сообщал, что Россия не хочет эскалации конфликта в Донбассе и по этой причине с президентом США Джо Байденом было принято решение провести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Москва пока видит положительную реакцию по этим идеям.

На данный момент стороны договариваются о проведении переговоров, которые могут пройти уже 12 января. Ожидается, что Россию на них будет представлять заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.