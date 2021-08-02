Хакеры АРТ31 впервые атаковали российские компании

Хакерская группировка АРТ31 впервые атаковала российские компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей компании Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности.

Ряд экспертов связывают хакеров АРТ31 с китайскими спецслужбами. Данная группировка известна за счёт многочисленных атак на государственные структуры разных стран.

Представитель Positive Technologies не сообщил о количестве атакованных компаний и их названия, объяснив это политикой конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что хакеры совершили 14 атак и испортили один бюллетень во время тестирования системы онлайн-голосования в Москве. Об этом сообщил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов московского правительства Артём Костырко. По его данным, атак, способных повлиять на голосование, не было, но все попытки вмешательства зафиксированы. За время тестирования специалистам удалось выявить новые способы превращения бюллетеней в недействительные, когда хакеры меняют символы в коде в цепочке блокчейна.