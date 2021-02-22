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Хакеру удалось записать конфиденциальные разговоры пользователей Clubhouse

15:40, 22 февраля 2021
Фото: unsplash.com

Команда Clubhouse зафиксировала хакерскую атаку на соцсеть в прошедшие выходные. Неизвестному пользователю удалось транслировать аудиопотоки из «нескольких комнат» на свой сторонний веб-сайт.

Об этом сообщили в администрации Clubhouse. В компании заявили, что этот пользователь навсегда заблокирован, а в соцсети установлены новые меры безопасности, пишет Bloomberg.

Как заявили в Стэнфордской интернет-обсерватории, пользователи iOS-приложения, доступного только по приглашениям, должны предполагать, что все их разговоры записываются. Поэтому надеяться на конфиденциальность в соцсети не стоит.

Clubhouse — это новая социальная сеть, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co, а популярным ресурс стал в период пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.

Чтобы попасть в систему, нужно получить приглашение от уже зарегистрированных пользователей. При этом в Clubhouse возможно только голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Платформа доступна только на iOS.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, Clubhouse используется иностранными спецслужбами для слежки за пользователями.

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